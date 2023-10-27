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27 октября, 01:26

Одиночки в опасности: Назван способ лишиться всех денег после знакомств в Интернете

Мошенники придумали схему липовых свиданий для обмана жертв на сайтах знакомств

Интернет-аферисты разработали новый способ кражи денег у доверчивых россиян, усовершенствовав уже известную схему Fake Date (фальшивое свидание). По данным компании F.A.C.C.T., которая занимается борьбой с киберпреступностью, развод всё так же производится через сайты знакомств, но теперь злоумышленники действуют по другому алгоритму.

Раньше под видом привлекательной женщины или состоятельного мужчины мошенники знакомились со своими жертвами и входили к ним в доверие. После этого собеседникам предлагалось пойти в кино, театр или клуб и оплатить билеты онлайн. Дальше одиночки получали ссылку на фишинговый сайт, который передавал преступникам данные о банковских картах. Финалом такой "истории любви" становилось обнуление счёта. Теперь же злоумышленники упростили себе задачу, рассказали в F.A.C.C.T.

"После того как между молодыми людьми уже возник интерес и доверие, "девушка" может внезапно исчезнуть из переписки или её фото и видео будут очень долго загружаться. Выясняется, что у красотки возникли проблемы с оплатой домашнего интернета — и внести небольшую сумму придётся именно новому кавалеру. Девушка скидывает ссылку на фейковый сайт сервиса, с которого нужно загрузить мобильное приложение", — рассказали в компании "Газете.ru".

Скачанный софт выполняет функцию фишингового сайта, воруя данные карт. Вторая вариация нового метода подразумевает заказ и оплату такси вместо интернета. Дабы не лишиться накоплений, в F.A.C.C.T. порекомендовали не переходить по незнакомым ссылкам и не пользоваться неизвестными программами.

Названы признаки, указывающие на то, что на другом конце провода телефонный мошенник

Названы признаки, указывающие на то, что на другом конце провода телефонный мошенник

Зачастую жертвами аферистов становятся люди в возрасте, которые легко попадаются на уловки недоброжелателей. Так, недавно мошенники похитили больше десяти миллионов рублей у 70-летней разработчицы лекарств для детей. Чтобы минимизировать подобные случаи, в России предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от киберпреступников.

Обложка ©

Freepik / master1305

Илья Пушкарев
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