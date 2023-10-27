Одиночки в опасности: Назван способ лишиться всех денег после знакомств в Интернете

Интернет-аферисты разработали новый способ кражи денег у доверчивых россиян, усовершенствовав уже известную схему Fake Date (фальшивое свидание). По данным компании F.A.C.C.T., которая занимается борьбой с киберпреступностью, развод всё так же производится через сайты знакомств, но теперь злоумышленники действуют по другому алгоритму.

Раньше под видом привлекательной женщины или состоятельного мужчины мошенники знакомились со своими жертвами и входили к ним в доверие. После этого собеседникам предлагалось пойти в кино, театр или клуб и оплатить билеты онлайн. Дальше одиночки получали ссылку на фишинговый сайт, который передавал преступникам данные о банковских картах. Финалом такой "истории любви" становилось обнуление счёта. Теперь же злоумышленники упростили себе задачу, рассказали в F.A.C.C.T.

"После того как между молодыми людьми уже возник интерес и доверие, "девушка" может внезапно исчезнуть из переписки или её фото и видео будут очень долго загружаться. Выясняется, что у красотки возникли проблемы с оплатой домашнего интернета — и внести небольшую сумму придётся именно новому кавалеру. Девушка скидывает ссылку на фейковый сайт сервиса, с которого нужно загрузить мобильное приложение", — рассказали в компании "Газете.ru".

Скачанный софт выполняет функцию фишингового сайта, воруя данные карт. Вторая вариация нового метода подразумевает заказ и оплату такси вместо интернета. Дабы не лишиться накоплений, в F.A.C.C.T. порекомендовали не переходить по незнакомым ссылкам и не пользоваться неизвестными программами.