Мошенники придумали новую схему обмана россиян через приложения для объявлений

Мошенники придумали ещё один способ обмана россиян — теперь они звонят через приложения для частных объявлений. О новой уловке аферистов сообщила пресс-служба банка ВТБ.

"Мошенники нашли новый способ для связи с пользователями площадок для объявлений, которые в целях безопасности скрыли реальные номера своих клиентов и запустили для зарегистрированных пользователей возможность звонков из контура сервиса — через приложение", — говорится в сообщении.

Схема довольно простая: преступники звонят россиянам из знакомого сервиса, из-за чего доверчивые пользователи думают, что к ним обратились по поводу объявления. Однако на самом деле их разводят на деньги, причём иногда немалые. Между собеседниками происходит годами выверенный диалог: сначала мошенник вызывает у жертвы сомнение в сохранности его средств, после чего предлагает способ их "спасения".

"ВТБ напоминает не сообщать незнакомцам банковские данные — номер счёта или карты, а также любые коды из СМС. При малейшем подозрении, что вам звонит или пишет мошенник, нужно прекратить диалог", — предупредили россиян в банке.