Мошенники придумали новую схему обмана россиян через приложения для объявлений
ВТБ: Мошенники начали звонить доверчивым россиянам через сервисы для объявлений
Мошенники придумали ещё один способ обмана россиян — теперь они звонят через приложения для частных объявлений. О новой уловке аферистов сообщила пресс-служба банка ВТБ.
"Мошенники нашли новый способ для связи с пользователями площадок для объявлений, которые в целях безопасности скрыли реальные номера своих клиентов и запустили для зарегистрированных пользователей возможность звонков из контура сервиса — через приложение", — говорится в сообщении.
Схема довольно простая: преступники звонят россиянам из знакомого сервиса, из-за чего доверчивые пользователи думают, что к ним обратились по поводу объявления. Однако на самом деле их разводят на деньги, причём иногда немалые. Между собеседниками происходит годами выверенный диалог: сначала мошенник вызывает у жертвы сомнение в сохранности его средств, после чего предлагает способ их "спасения".
"ВТБ напоминает не сообщать незнакомцам банковские данные — номер счёта или карты, а также любые коды из СМС. При малейшем подозрении, что вам звонит или пишет мошенник, нужно прекратить диалог", — предупредили россиян в банке.
А ранее Лайф рассказывал, что мошенники придумали схему липовых свиданий для обмана на сайтах знакомств. Раньше аферисты знакомились с жертвами и предлагали пойти в кино, театр или клуб и оплатить билеты онлайн. Злоумышленники скидывали ссылку на фишинговый сайт, с помощью которого забирали все деньги. Теперь же они упростили себе задачу и стали действовать по-новому.
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