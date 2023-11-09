Попытка снять квартиру провалилась: Чёрные риелторы обманули певца Мишу Марвина на 255 тыс. рублей

Певец Миша Марвин (настоящее имя — Михаил Решетняк) стал жертвой чёрных риелторов. По данным телеграм-канала SHOT, артиста обманули на 255 тысяч рублей при попытке снять квартиру в Москве.

В начале сентября исполнитель нашёл объявление о сдаче двухкомнатной квартиры в Тимирязевском районе в ЖК бизнес-класса D1 за 170 тысяч рублей в месяц. Музыкант списался по указанному номеру с агентством. Ему ответил мужчина, который представился менеджером по подбору квартир. Тот заявил, что договорился с собственником посмотреть жильё.

В итоге певец приехал по адресу, чтобы пообщаться с владельцем квартиры и его матерью, однако менеджер сообщил, что все вопросы надо решать только через него. После показа квартиры он запросил 85 тысяч рублей комиссии, и Марвин скинул деньги. Через некоторое время риелтор попросил заранее оплатить аренду квартиры на два месяца, но артист перевёл средства только за один — он был в Турции и пообещал доплатить, когда вернётся в Россию.

Марвин планировал после возвращения в Москву ещё раз встретиться с владельцем квартиры и уже въехать в жилище. Когда он прилетел в столицу, агент обещал встречу, однако в итоге перестал выходить на связь. После этого певец обратился в полицию, проводится проверка.