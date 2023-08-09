В Петербурге раскрыли банду чёрных риелторов, обманувших 19 человек

В Санкт-Петербурге раскрыли крупную ОПГ, которая наживалась на честных людях под видом фирмы, занимающейся оформлением ипотеки и покупки квартир. Об этом сообщает SHOТ.

35-летний Егор и 41-летний Константин Скакуновы. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, свою деятельность мошенники начали ещё в 2017 году. Братья Скакуновы — 35-летний Егор и 41-летний Константин — придумали схему и наняли шесть человек, в том числе сотрудников из Молдавии. Работали по-разному: разводили и тех, кто хотел купить квартиру, и тех, кто продавал.

Член ОПГ, обманывавшей жителей Петербурга при заключении сделок с ипотекой и при продаже квартиры. Обложка © t.me / SHOT

Член ОПГ, обманывавшей жителей Петербурга при заключении сделок с ипотекой и при продаже квартиры. Обложка © t.me / SHOT

При этом деньги отбирать не гнушались даже у тех, кто получал соцпособия и планировал оплатить ими часть недвижимости. Роли в банде чёрных риелторов были чётко распределены, благодаря чему удалось обмануть не менее 19 жертв, которые потеряли миллионы и остались без жилья. Среди действующих лиц:

Андрей Граф — представлялся продавцом квартир, предоставлял поддельные документы, оформлял электронные подписи покупателей и брал на них кредиты;

Людмила Градинар — выступала от имени собственников;

Тамара Фалёва — оформляла ипотеку и обычные кредиты на покупателей по поддельным документам;

Татьяна Деханова — искала жертв с квартирами и забирала деньги из ячейки для сделок по фальшивым документам;

Василий Киселёв — играл роль покупателя квартир;

Исаевский Александр — занимался финансами ОПГ: расходами на госпошлины и услуги нотариусов.

В настоящее время все члены банды жилищных мошенников задержаны. Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере", "Мошенничество при получении социальных выплат", "Отмывание денежных средств или иного имущества".