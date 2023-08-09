В Петербурге перед судом предстанут мошенники за чёрный "обнал" материнского капитала

Обвиняемые в мошенничестве при получении выплат материнского капитала предстанут перед судом в Санкт-Петербурге. В преступлении обвиняются десять участников организованной группы.

Схема была проста: злоумышленники заключали фиктивные договоры с обладателями "материнских" сертификатов. По документам деньги якобы предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России. Затем денежные средства обналичивали, а сумма распределялась между клиентом и работниками кооператива. Те, к слову, требовали за свои услуги не менее 40%. В общей сложности за два года мошенники привлекли к своей схеме 50 клиентов, а нанесённый федеральному бюджету ущерб превысил 23 миллиона рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге и Волгограде полицейские совместно с коллегами из ФСБ России задержали десять участников организованной группы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.