В Петербурге перед судом предстанут мошенники за чёрный "обнал" материнского капитала
Обвиняемые в мошенничестве при получении выплат материнского капитала предстанут перед судом в Санкт-Петербурге. В преступлении обвиняются десять участников организованной группы.
Схема была проста: злоумышленники заключали фиктивные договоры с обладателями "материнских" сертификатов. По документам деньги якобы предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России. Затем денежные средства обналичивали, а сумма распределялась между клиентом и работниками кооператива. Те, к слову, требовали за свои услуги не менее 40%. В общей сложности за два года мошенники привлекли к своей схеме 50 клиентов, а нанесённый федеральному бюджету ущерб превысил 23 миллиона рублей.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге и Волгограде полицейские совместно с коллегами из ФСБ России задержали десять участников организованной группы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать средства материнского капитала в качестве банковского вклада, с которого в будущем можно будет получать проценты. На сегодняшний день 0,55 триллиона рублей (20,7%) маткапитала остаются неиспользуемыми из-за того, что семьи не могут распорядиться им целевым образом. Однако в случае принятия закона с лежащих на счету средств будет толк.
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