Хакеры взломали аккаунт сдавшей Шабутдинова девушки и попросили денег

Мошенники совершили взлом аккаунта Натальи Калистратовой, которая инициировала задержание блогера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в обмане своих клиентов на продажах образовательных курсов. Об этом пишет Mash.

Переписка девушки была стёрта, а её знакомым и родным были разосланы сообщения с просьбой одолжить денег. Калистратова уверена, что так ей мстят сторонники Шабутдинова. Теперь она боится, что мошенники могут использовать её личные данные в неблаговидных целях, в том числе для шантажа.