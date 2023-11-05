Хакеры взломали аккаунт сдавшей Шабутдинова девушки и попросили денег
Аферисты взломали аккаунт девушки, помогавшей в поимке блогера Шабутдинова
Мошенники совершили взлом аккаунта Натальи Калистратовой, которая инициировала задержание блогера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в обмане своих клиентов на продажах образовательных курсов. Об этом пишет Mash.
Переписка девушки была стёрта, а её знакомым и родным были разосланы сообщения с просьбой одолжить денег. Калистратова уверена, что так ей мстят сторонники Шабутдинова. Теперь она боится, что мошенники могут использовать её личные данные в неблаговидных целях, в том числе для шантажа.
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В этот день он прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире мужчину встретили оперативники. Также по делу Шабутдинова задержана его ученица-психолог. Блогеру-миллионнику уже предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Столичный суд арестовал его до 16 декабря.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayazshabutdinov