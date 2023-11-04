Стали известны условия содержания в СИЗО блогера Шабутдинова

Арестованный ранее блогер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в мошенничестве, помещён в столичный СИЗО-7. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, который посетил его в изоляторе.

По его словам, Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО. Бизнес-коуч находится в четырёхместной камере, где есть всё необходимое: телевизор, холодильник, радиоточка и чайник.

"Жалоб на условия содержания в СИЗО нет. Однако, как он говорит, до суда, где ему была избрана мера пресечения, он содержался в изоляторе временного содержания, где ночью было холодно, а сотрудники ИВС отказали ему в выдаче куртки", — сообщил Мельников.