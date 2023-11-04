Стали известны условия содержания в СИЗО блогера Шабутдинова
Секретарь ОНК Мельников: Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО
Арестованный ранее блогер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в мошенничестве, помещён в столичный СИЗО-7. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, который посетил его в изоляторе.
По его словам, Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО. Бизнес-коуч находится в четырёхместной камере, где есть всё необходимое: телевизор, холодильник, радиоточка и чайник.
"Жалоб на условия содержания в СИЗО нет. Однако, как он говорит, до суда, где ему была избрана мера пресечения, он содержался в изоляторе временного содержания, где ночью было холодно, а сотрудники ИВС отказали ему в выдаче куртки", — сообщил Мельников.
Мельников добавил, что в камере блогер читает произведения Эриха Марии Ремарка, а на вопрос о своём психологическом состоянии отвечает "держусь". Шабутдинову рассказали, куда обращаться за помощью, как получать и отправлять письма и как совершать покупки в магазине ФСИН.
Напомним, Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В этот день он прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире мужчину встретили оперативники. Также по делу Шабутдинова задержана его ученица-психолог. Блогеру-миллионнику уже предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. Столичный Таганский суд арестовал блогера до 16 декабря.
ТАСС / Фадеичев Сергей