Маленькими шагами: Назван работающий совет для борьбы с синдромом отложенной жизни

Чтобы изменить ситуацию, которая не устраивает, нужно её принять и договориться с собой, для чего она нужна. О том, как побороть синдром отложенной жизни, РИАМО рассказала психолог, коуч, автор программ личностного роста для бизнесменов и экспертов, спортивный психолог Юлия Ковалевская.

"Допустим, работа — не работа мечты, но сейчас она приносит мне деньги, пока я учусь/ ищу другую работу / планирую начать своё дело. Она у меня есть, и я могу делать её хорошо", — объяснила специалист.

По её словам, интерес рождается в действии. Чтобы разобраться, что именно привлекает, надо пробовать себя в разных видах деятельности, расширять кругозор, изучать, что происходит вокруг. При этом важно ставить понятную и мотивирующую цель и разбивать её на маленькие шаги — 5–10–15 минут в день, чтобы выйти из состояния бездействия и ожидания лучшего. Кроме того, Ковалевская рекомендовала найти себе наставника — тогда результата можно достичь гораздо быстрее.