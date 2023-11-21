Прекращаем суетиться: Психолог объяснила, как избавиться от синдрома "белого кролика"

Есть несколько лайфхаков, которые помогут избавиться от синдрома "белого кролика", рассказала aif.ru семейный и клинический психолог Светлана Мурзина. Речь идёт о беспокойном состоянии, когда человек создаёт вокруг себя ненужную суету, нервируя и раздражая окружающих. Такие люди лезут в чужие дела и бросают собственные, не успев закончить.

Чтобы определить у себя этот синдром, стоит пройти тест на субъективность, когда кто-то засекает по секундомеру минуту, а ваша задача интуитивно определить, когда она заканчивается. Обычно люди с повышенной тревожностью сигнализируют об окончании минуты гораздо раньше, чем она на самом деле подходит к концу. В этот момент человек понимает, что неправильно воспринимает время и понимает, что он спешит.

Однако избавиться от синдрома "белого кролика" можно самостоятельно: во-первых, для этого стоит наладить режим дня. Например, вовремя ложиться спать, выключать телефон и прочие гаджеты за час до сна, вставать утром на полчаса раньше, чтобы спокойно собраться. Также нужно взять за правило каждый день гулять по полчаса спокойным шагом. Вместе с этим, психолог советует не наедаться на ночь и не пить больше одной чашки кофе по утрам.

Уборка — одно из дел, помогающих снизить тревогу, рассказала специалист. Нужно попробовать расхламить квартиру, а своё рабочее место привести в надлежащий вид. Также не помешает упорядочить данные в гаджетах, удалив ненужное и отписавшись от бесполезных рассылок. Чтобы лучше организовать день, стоит попробовать метод пяти пальцев.

"Суть его заключается в том, чтобы вечером составить план на следующий день, состоящий из пяти важных дел. Важно помнить, что шестое дело всегда лишнее. Прежде, чем добавить новый пункт, необходимо вычеркнуть какой-то другой из ещё не сделанных, чтобы количество важных дел в день всегда равнялось пяти", — пояснила Мурзина.

Также она порекомендовала провести ревизию доделанных и несделанных дел, а также вычеркнуть из списка те дела, которые делать не хочется. Ещё стоит воспитать в себе умение говорить "нет" другим людям, в том числе детям, родителям, коллегам и соседям, не говоря уже о случайных прохожих.

В любых ситуациях стоит выбирать себя, не боясь показаться плохим человеком. Это нужно для того, чтобы не взваливать на себя слишком много дел, ведь это прямой путь к повышенному беспокойству. Ну а если всё эти лайфхаки не помогают справиться с постоянным ощущением нехватки времени и внутренней тревогой, лучше обратиться к специалисту, резюмировала психолог.