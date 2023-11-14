Пой, будто никто не слышит: Названо 16 стопроцентных способов навсегда распрощаться с тревогой

Психолог Виктория Гласко перечислила эффективные методы, которые позволят вычеркнуть из жизни частые приступы тревоги. Большинство способов не требуют от человека специальных навыков и финансовых вложений, так как основываются на перестроении привычного мышления. 16 советов специалист назвала в интервью РИАМО.

По словам эксперта по альтернативному образованию, побороть панические атаки поможет, например, общение с другими людьми. Аналогичный эффект даёт просмотр фильмов и чтение книг: они отвлекают от насущных проблем и позволяют погрузиться в "другой мир". Не стоит забывать и о пользе спорта. Выпуская пар, можно попрощаться и с негативными эмоциями, считает психолог. Сюда же относятся и дыхательные упражнения.

"Состояние "здесь и сейчас". Обычно люди тревожатся о прошлом или будущем. Если задуматься об этой теории, то в настоящем моменте человек чувствует себя не так уж плохо. Поэтому медитации и другие способы возвращения себя в состояние "здесь и сейчас" отрезвляют ум", — назвала пятый способ Гласко.

В копилку естественных антидепрессантов необходимо записать добрые поступки и выражение благодарности. Человек начинает чувствовать себя нужным, когда помогает другим и делает им комплименты. А иногда полезно поиграть с детьми или встретиться с компанией друзей и весело провести время, считает специалист. Если знакомые заняты, можно остаться дома и спеть любимые песни во весь голос. Покончив с "сольным концертом", полезно прибраться дома и сделать другие бытовые дела, добавила психолог.

"Упражнение "Английская королева". Во время пика раздражения или тревожности стоит представить себя английской королевой и сразу задуматься, как бы вела себя она в такой ситуации. Упражнение помогает избежать конфликта и стабилизировать своё состояние. В комплексе стоит использовать ежедневные аффирмации. Простой утренний ритуал может сильно изменить жизнь в лучшую сторону", — назвала ещё два метода эксперт.

Иногда полезно дать телу отдохнуть. В этом тревожному человеку поможет массаж, флоатинг или SPA. А если городская суета не даёт расслабиться, путь к спокойствию лежит через прогулки на природе. Завершает список вера, которая часто вытягивает людей из сложных ситуаций, подытожила Гласко.