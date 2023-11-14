Пой, будто никто не слышит: Названо 16 стопроцентных способов навсегда распрощаться с тревогой
Психолог Гласко посоветовала жить "здесь и сейчас" для борьбы с тревожностью
Психолог Виктория Гласко перечислила эффективные методы, которые позволят вычеркнуть из жизни частые приступы тревоги. Большинство способов не требуют от человека специальных навыков и финансовых вложений, так как основываются на перестроении привычного мышления. 16 советов специалист назвала в интервью РИАМО.
По словам эксперта по альтернативному образованию, побороть панические атаки поможет, например, общение с другими людьми. Аналогичный эффект даёт просмотр фильмов и чтение книг: они отвлекают от насущных проблем и позволяют погрузиться в "другой мир". Не стоит забывать и о пользе спорта. Выпуская пар, можно попрощаться и с негативными эмоциями, считает психолог. Сюда же относятся и дыхательные упражнения.
"Состояние "здесь и сейчас". Обычно люди тревожатся о прошлом или будущем. Если задуматься об этой теории, то в настоящем моменте человек чувствует себя не так уж плохо. Поэтому медитации и другие способы возвращения себя в состояние "здесь и сейчас" отрезвляют ум", — назвала пятый способ Гласко.
В копилку естественных антидепрессантов необходимо записать добрые поступки и выражение благодарности. Человек начинает чувствовать себя нужным, когда помогает другим и делает им комплименты. А иногда полезно поиграть с детьми или встретиться с компанией друзей и весело провести время, считает специалист. Если знакомые заняты, можно остаться дома и спеть любимые песни во весь голос. Покончив с "сольным концертом", полезно прибраться дома и сделать другие бытовые дела, добавила психолог.
"Упражнение "Английская королева". Во время пика раздражения или тревожности стоит представить себя английской королевой и сразу задуматься, как бы вела себя она в такой ситуации. Упражнение помогает избежать конфликта и стабилизировать своё состояние. В комплексе стоит использовать ежедневные аффирмации. Простой утренний ритуал может сильно изменить жизнь в лучшую сторону", — назвала ещё два метода эксперт.
Иногда полезно дать телу отдохнуть. В этом тревожному человеку поможет массаж, флоатинг или SPA. А если городская суета не даёт расслабиться, путь к спокойствию лежит через прогулки на природе. Завершает список вера, которая часто вытягивает людей из сложных ситуаций, подытожила Гласко.
Ранее Лайф называл ещё один необычный способ избавиться от тревоги. Спастись от нервного состояния помогут любимые запахи, например аромат бабушкиных пирожков.
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