Удалёнщиков предупредили о тайной угрозе работы на дому

Несмотря на все преимущества удалёнки, такой формат работы таит в себе и некоторые угрозы. Если не разграничивать трудовую деятельность на дому с бытовыми делами, велик риск эмоционального выгорания, считает семейный психолог Наталья Наумова.

"Самое важное в работе дома — это правильное планирование своего времени. Нужно понимать, что, когда заканчивается работа, надо выключать компьютер и заниматься домашними делами, иначе есть риск, что всё это смешается и человек просто выгорит", — посоветовала эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

По словам Наумовой, перед каждой удалённой сменой рекомендуется выполнить специальный ритуал. Необходимо сымитировать сборы на полноценную работу. Для этого можно, например, сделать зарядку, позавтракать заранее, не включая компьютер, и настроиться на рабочий лад. В свободное же время важно отдыхать от гаджетов и проводить выходные на свежем воздухе, посоветовала психолог.

"Если человек не покидает своё жилище, то очень скоро это начнёт негативным образом сказываться на его психологическом и физическом состоянии. Гуляйте, встречайтесь с друзьями, коллегами, родными — нельзя допускать, чтобы мир ограничился только экраном компьютера", — подытожила собеседница издания.