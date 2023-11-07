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7 ноября, 15:23

Названа опасность "залипания" в смартфоне в темноте

Офтальмолог Азнаурян дал советы, как сохранить зрение при работе за компьютером

Не секрет, что продолжительная работа за компьютером негативно сказывается на глазах. У детей это может привести к близорукости, считает офтальмолог Игорь Азнаурян.

По его словам, взрослым, которым приходится часто сидеть за компьютером и смартфонами, необходимо правильно назначить специальные очки. Детям же следует пользоваться этой техникой строго по делу, так как планшеты и другие гаджеты могут привести к близорукости. Сидеть за компьютером, по совету медика, необходимо на достаточном расстоянии и не в тёмном помещении.

"Детям, слава богу, так много не задают, чтобы целый день сидеть, с утра до ночи за компьютером. А в игрушки играть я не советую", — приводит слова офтальмолога портал "Страсти".

"Ни в коем случае": Офтальмолог предупредила об опасности чтения в популярной позе

"Ни в коем случае": Офтальмолог предупредила об опасности чтения в популярной позе

Ранее Лайф писал, что школьнику можно проводить за гаджетом не более двух часов. Использовать гаджеты стоит умеренно, чтобы исключить вред для глаз.

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Ян Поланин
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