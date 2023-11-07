Названа опасность "залипания" в смартфоне в темноте

Не секрет, что продолжительная работа за компьютером негативно сказывается на глазах. У детей это может привести к близорукости, считает офтальмолог Игорь Азнаурян.

По его словам, взрослым, которым приходится часто сидеть за компьютером и смартфонами, необходимо правильно назначить специальные очки. Детям же следует пользоваться этой техникой строго по делу, так как планшеты и другие гаджеты могут привести к близорукости. Сидеть за компьютером, по совету медика, необходимо на достаточном расстоянии и не в тёмном помещении.

"Детям, слава богу, так много не задают, чтобы целый день сидеть, с утра до ночи за компьютером. А в игрушки играть я не советую", — приводит слова офтальмолога портал "Страсти".