Офтальмолог отвёл школьникам два часа на гаджеты, предупредив о риске посадить зрение

Сегодня практически у каждого школьника есть планшет или смартфон, в котором тот проводит много свободного времени. Однако чтобы исключить вред для глаз, использовать гаджеты лучше всего умеренно. Об этом предупредил заведующий кафедрой офтальмологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Владимир Бржеский.

"На заре компьютерной эры были чёткие временные рамки: 30 минут для ребёнка и 1-2 часа для взрослого. Сейчас технический прогресс, и нормативы не успевают за ним. Лучше, чтобы время, проводимое за гаджетами, для дошкольников составляло не более 30 минут, для школьника — 2 часа в день", — приводит его слова телеканал "Санкт-Петербург".

Врач посоветовал разбить время пользования гаджетами на несколько сеансов и не забывать про профилактику прогрессирования близорукости — 20/20/20. Это упражнение, когда каждые 20 минут работы за гаджетом нужно на 20 секунд перевести взгляд вдаль на 20 футов (6 метров). При этом время от времени каждому необходимы длительные прогулки на свежем воздухе.