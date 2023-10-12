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Забота о глазах: Отмечаем Всемирный праздник зрения

В мире насчитывается более 45 миллионов слепых и свыше 135 миллионов слабовидящих людей. Чтобы привлечь внимание общества к их проблемам, ВОЗ учредила Всемирный праздник зрения. В этом году он отмечается 12 октября. Подробнее читайте на Life.ru.

11 октября, 21:01
<p>Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября. Фото © <a href="https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5752281/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ksenia Chernaya / Pexels</a></p>

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября. Фото © Ksenia Chernaya / Pexels

Каждый год во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения (World Sight Day). В 2023 году дата приходится на четверг. Праздник выходным днём не является.

Когда отмечают Всемирный день зрения

Всемирный день зрения был учреждён Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом офтальмологов (МСО) в 2000 году с целью привлечь внимание общественности к проблемам зрительного здоровья, а также к возможностям профилактики и лечения различных заболеваний глаз. Каждый год для праздника выбирают собственный уникальный девиз, например "Право на свет", "Низкое зрение", "Зрение для ребёнка", "Борьба с нарушением зрения в дальнейшей жизни", "Счастье в зрении" и другие.

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Октябрьская дата — важный элемент глобального проекта, разработанного ВОЗ совместно с Международным агентством по предотвращению слепоты. Россия присоединилась к этому проекту в 2005 году. За два года до этого в нашей стране по инициативе столичного НИИ глазных болезней имени Гельмгольца был создан Национальный комитет по предупреждению слепоты. Его основные целевые направления — устранение слепоты вследствие глаукомы, травм зрительного органа, воспалительных патологий переднего глазного отдела, ликвидация детской и катарактальной слепоты.

Главная цель Всемирного дня зрения — привлечь внимание общественности к проблемам зрительного здоровья, а также к возможностям профилактики и лечения различных заболеваний глаз. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на информирование людей о важности регулярных осмотров у офтальмолога, правильном уходе за глазами и профилактике заболеваний.

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Как отмечают Всемирный день зрения в России

В России в рамках Всемирного дня зрения проводятся массовые акции по бесплатному обследованию глаз, выдаче очков нуждающимся, читаются лекции и проходят семинары, посвящённые здоровью глаз. Также организуются выставки, конференции и форумы, где специалисты обсуждают последние достижения в области офтальмологии и делятся опытом.

Как устроены органы зрения? Помогают ли упражнения для тренировки глазных мышц? Нужно ли есть бруснику и морковь? Объясняет офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Кирилл Першин. Видео © YouTube / Влад Аганов

Основные проблемы зрительного здоровья, на решение которых направлена работа в рамках Всемирного дня зрения, включают следующие:

  1. Потеря зрения. В мире более 253 миллионов людей живут с ухудшенным зрением или полной слепотой. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Причём 82% всех людей с нарушениями зрения — это люди в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последние годы число пожилых людей растёт, увеличивается количество людей, подверженных риску возрастных нарушений зрения. Надо отметить, что большинство случаев потери зрения можно предотвратить или лечить, если проблема будет выявлена и решена вовремя.
  2. Недоступность медицинской помощи. Многие люди по всему миру не имеют доступа к качественной медицинской помощи в области офтальмологии. Это особенно актуально для людей, живущих в отдалённых районах или развивающихся странах.
  3. Заболевания глаз. Существует множество различных заболеваний глаз, таких как катаракта, глаукома, дегенерация сетчатки и другие. Они могут привести к ухудшению зрения и даже слепоте, если не обнаружены и не лечатся вовремя.

Всемирный день зрения играет важную роль в повышении осведомлённости о проблемах зрительного здоровья и способствует предотвращению потери зрения. Он направлен на привлечение внимания общественности, правительств и медицинских организаций к этой проблеме и стимулирует разработку новых методов профилактики, диагностики и лечения глазных заболеваний.

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Врач-офтальмолог развеял 5 популярных мифов о лечении глаз

Интересные факты о зрении

  • Человеческий глаз способен различать до десяти миллионов цветов. Но реально он отличает всего порядка 100 оттенков, а те, чья профессия связана с цветом, — художники, дизайнеры — около 150.
  • Человек моргает около 14 000 раз в сутки.
  • Новорождённые плачут без слёз — слёзная жидкость у них выделяется лишь в возрасте 4-13 недель.
  • Глазные яблоки остаются того же размера от рождения до смерти, в то время как нос и уши продолжают расти до конца жизни человека.
  • Самый распространённый цвет глаз в мире — карий.
  • Если принять остроту зрения орла за 100%, то обычное зрение человека составляет всего 52%.
  • Кошки видят в темноте в шесть раз лучше, чем люди.
  • Глаз крупных китов весит около одного килограмма.
  • Чихнуть с открытыми глазами действительно невозможно.
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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