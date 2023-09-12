Врач-офтальмолог развеял 5 популярных мифов о лечении глаз

Чем чревато лечение глаз народными методами и ношение очков? На эти вопросы ответил Лайфу Андрей Попов — врач – офтальмолог-офтальмохирург АО "Медицина". Он выделил топ-5 мифов о способах лечения глаз.

1. Промывание глаз чаем

По словам офтальмолога, нет никаких доказательств, что лечение глаз заваркой поможет при конъюнктивите, ячмене, покраснении или сухости, как и нет ни одного исследования, в котором эффективность промывания чаем сравнима хотя бы с эффективностью промывания глаз водой. Врач отметил, что пациенты, которые увлекаются народной медициной, чаще попадают к врачу-офтальмологу с более запущенными формами заболеваний.

2. Использование очков ухудшает зрение

Как рассказал Попов, на самом деле к ухудшению зрения приводит не использование, а отказ от очков при диагнозе. Если при близорукости постоянно щуриться и пытаться сфокусироваться на предмете, то зрение ухудшится.

3. Упражнения для глаз улучшают зрение

Гимнастика будет эффективной при ложной близорукости, в результате которой мышца, ответственная за фокусировку, находится в спазмированном состоянии. В остальных случаях упражнения для глаз не смогут исправить проблемы и улучшить зрение, заключает офтальмохирург.

4. Закапывание в глаза медового раствора (или раствора с алоэ) при катаракте

По словам врача, при катаракте ни гимнастика для глаз, ни народные средства, ни даже фармацевтические препараты не способны улучшить ситуацию. Народными способами катаракту не вылечить. Катаракта связана со старением организма, а это явление необратимое.

5. Перфорационные очки-тренажёры

Если смотреть на мир через маленькие отверстия, световой поток уменьшается, величина фокусного расстояния увеличивается и может создаваться ощущение, что изображение становится чётче, а глаза отдыхают. Но это физический эффект. Эффективность таких очков научно не доказана. А при длительном ношении перфорационных очков может наблюдаться обратный эффект — перенапряжение мышц, заключил офтальмолог.