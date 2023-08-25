От герпеса до глаукомы: Офтальмолог перечислила самые частые причины возникновения болей в глазу

Боль в глазу может быть обусловлена различными причинами и свидетельствовать о воспалительном процессе. Многое зависит от болевых ощущений и других симптомов, например сухости, зуде или отёчности. О самых частых причинах возникновения болей в беседе с Лайфом рассказала главврач офтальмологической клиники "Спектр", офтальмохирург Татьяна Фадейкина.

Мышечная нагрузка

Фото © Shutterstock

Обычно мышечная боль ощущается при движении глазного яблока, но нередко отмечается и в процессе воздействия какого-либо внешнего фактора, например фотовспышки. Прежде всего это говорит о переутомлении из-за долгой работы за компьютером или другой деятельности, требующей продолжительной концентрации.

Также мышечная боль часто проявляется в виде ощущения сухости в глазах, или так называемого чувства песка. Дискомфорт может носить умеренный и довольно острый характер. Всё зависит от изначальной мышечной выносливости органа и продолжительности негативного воздействия на него. Обычно боль исчезает, когда пациент исключает из своего повседневного образа жизни повышенную нагрузку: сокращает часы работы за монитором, меняет освещение, а также делает перерывы и профилактическую гимнастику для глаз.

Инфекционно-воспалительные процессы

Одной из самых распространённых причин возникновения боли в глазу может оказаться воспалительный процесс, когда инфекцию вызывает возбудитель, проникающий извне либо через внутреннюю систему организма. К таким заболеваниям относятся, например конъюнктивит, кератит или увеит. Пациенты жалуются на покраснение, припухлость, слезотечение, зуд, размытое зрение, ощущение песка в глазах и сложность с фокусировкой на каком-либо объекте. Причём крайне важно вовремя обратиться к доктору, чтобы предотвратить дальнейшее развитие инфекции.

Главный врач офтальмологической клиники "Спектр", офтальмохирург Татьяна Фадейкина. Фото предоставлено Лайфу

Кстати, иногда боль в глазах может говорить о наличии другой проблемы, например, вирусе герпеса, который затронул тройничный нерв и вызвал сильное воспаление.

Внутриглазное давление

Фото © Shutterstock

Высокое глазное давление свидетельствует о наличии глаукомы, которая может протекать в острых болевых приступах. Как правило, они сопровождаются ощущением затуманенности зрения, головокружением, уплотнением глазного яблока и сильной болью при лёгком нажатии на него. В таких случаях рекомендуется безотлагательное обращение к специалистам.

Сосудистые заболевания

Мельчайшие сосуды, пронизывающие глазное яблоко, выполняют роль транспортных проводников, обеспечивающих зрительному органу необходимые питательные элементы. Когда происходит сбой, начинает беспокоить боль ноющего характера. Неправильное функционирование сосудистой системы нередко обусловлено ишемией, когда идёт нарушение кровоснабжения тканей. Выявить патологию помогут офтальмолог и кардиолог.

Механические травмы

Фото © Shutterstock

Сюда можно отнести любые механические травмы, вызывающие повреждения. Боль может возникнуть из-за попадания внутрь инородного тела, ушибов, химических ожогов и любых негативных воздействий извне. Это может привести к серьёзным нарушениям естественных функций, поэтому при получении травмы пациенту требуется квалифицированная помощь специалиста.