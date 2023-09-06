Офтальмолог предупредила россиянок об опасности популярной причёски

Многие девушки носят чёлку, однако она может негативно сказаться на здоровье, в частности на зрении и осанке. У обладательниц чёлки могут появиться синдром сухого глаза, стресс и даже оптические иллюзии, рассказала врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

"Научных данных, подтверждающих, что ношение чёлки приводит к ухудшению зрения, на сегодняшний день нет. Но мы, конечно, можем говорить об условных факторах. Во-первых, это ограничение видимости. Например, при вождении автомобиля, при чтении, при работе за компьютером. Второй фактор — раздражение глаз. Волосы являются источником инфекций, они могут попадать в глаза, вызывать механическое раздражение или аллергические реакции", — отметила Шилова в беседе с "Газетой.ru".

Также эта причёска может привести к зрительному утомлению, более частому морганию, зажмуриванию, что, в свою очередь, усугубит синдром сухого глаза и даже может снизить остроту зрения. А ограничение поля зрения может вызывать оптические иллюзии, искажать восприятие пространства, а также приводить к неправильной осанке.