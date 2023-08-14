Российским женщинам рассказали, от каких причёсок они тупеют и могут облысеть

Некоторые причёски, которые мы носим каждый день, могут нарушать микроциркуляцию кожи головы и приводить к потере волос. Об этом россиянок предупредила эксперт бренда L'Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева. Одной из таких укладок она назвала тугой высокий хвост, который нарушает кровоснабжение, в результате чего к голове поступает меньше кислорода.

"Особенно опасно оставлять хвост на ночь. Так можно вызвать тянущую боль у корней волос, если сильно стянуть волосы", — предупредила собеседница gazetametro.ru.

Начёс — ещё один плохой выбор для ежедневной укладки. Такая причёска может сильно повредить структуру волос, сделать их ломкими и слабыми. Наиболее безобидный вариант для придания объёма — за счёт лака. Для этого нужно опустить голову вниз, расчесать волосы и распылить на корни лак на расстоянии около 20 см. Но даже такой способ не подходит для образа "на каждый день".

И уж точно эксперты не советуют использовать в ежедневных укладках металлические заколки, которыми многие любят украшать скучные офисные пучки.

"Твёрдые и крепкие заколки стягивают волосы в одной плоскости и повреждают их из-за давления. Таким образом они травмируются, ломаются, а структура портится. Гораздо более безопасная альтернатива — пластмассовые крабики", — рекомендует Свеженцева.