Изменил уши, нос и волосы: Пластический хирург увидел в Павле Дурове своего клиента

Создатель социальной сети VK и мессенджера Telegram Павел Дуров явно прибегал к услугам пластических хирургов и косметологов, считают опрошенные kp.ru эксперты. Они посмотрели на фото программиста в молодости и сейчас и увидели в нём примечательные для себя изменения.

Так, доктор медицинских наук, профессор, челюстно-лицевой и пластический хирург Дмитрий Давыдов увидел у Дурова только отопластику — операцию на ушах. А именно, указал специалист, изменение расположения ушных раковин.

Павел Дуров в молодости и сегодня. Фото © kp.ru / соцсети / Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

"Тут изменена такая небольшая оттопыренность, которая была раньше", — пояснил врач.

В остальном, считает эксперт, у Дурова всё натуральное: скулы поменялись из-за метаморфоз в лицевом скелете, а остальное — заслуга здорового образа жизни и минувших лет.

К слову, естественность физической формы программиста подтвердил фитнес-тренер, топ-6 "Мистер Олимпия" Сергей Тураев. По его словам, стероиды Дуров не употребляет и, скорее всего, использует "классический набор" — протеины и аминокислоты. На построение такого тела, отметил эксперт, могло уйти два года.

Что касается косметологии, то своего клиента в Дурове увидела врач-косметолог Алина Щелкунова. По её словам, раньше у программиста подбородок был задвинут назад и смотрелся меньше, а сейчас — почти правильная линия. Это может быть результатом работы ортодонта, однако свою роль сыграла и борода.

"Так считаю, что здесь была контурная пластика. Ведь теперь у Павла квадратная линия подбородка. Что касается скул, то действительно, скорее всего, их не трогали. Раньше лицо было немного отёчным. Теперь же у Павла правильное питание, большое количество углеводов. Поэтому лицо стало "подсушено", испарились лишний жир и вода. Поэтому скулы стали другими", — добавила специалист.

Кроме того, считает Щелкунова, Дуров мог сгладить некоторые морщинки на лбу и исправить небольшие ямочки у подбородка. Также он мог поработать и над своим носом, сделав аккуратную ринопластику, так как нос стал уже, а его кончик — более вздёрнутым. Последнее подозрение — пересадка волос.