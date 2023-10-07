Названа ягода, которая творит чудеса со зрением даже у пожилых. И это не черника

Сингапурские учёные провели эксперимент и выяснили, что употребление винограда позитивно сказывается на здоровье глаз у пожилых людей. О результатах исследования сотрудников нацуниверситета страны сообщил портал EurekAlert.

В преклонном возрасте люди нередко сталкиваются с глаукомой или дегенерацией жёлтого пятна. К ним приводят окислительный стресс и повышение уровня продуктов гликирования. Виноград же, а точнее — содержащиеся в нём антиоксиданты, тормозят эти процессы.

Подтвердить теорию позволил эксперимент, в котором поучаствовали 34 пожилых человека. Половина из них регулярно употребляла сублимированный порошок столового винограда, тогда как оставшимся давали порошок-плацебо. Спустя несколько месяцев у первой группы повысилась острота зрения, а также увеличилась антиоксидантная способность плазмы крови, установили учёные. Ещё они выяснили, что для избежания болезней глаз нужно есть около полутора чашек винограда в день.