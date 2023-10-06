Названа болезнь, при которой лучше вообще не прикасаться к зелёному горошку

Зелёный горошек имеет огромное количество полезных свойств и может помочь при ряде заболеваний, однако некоторым его лучше не употреблять. Об этом Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Так, горошек, как и другие бобовые, содержит много белка и отлично насыщает. Кроме того, он может быть включён в рацион при гиповитаминозе, анемии, пониженной свёртываемости крови и болезнях сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонии и атеросклерозе, благодаря своей способности снижать артериальное давление.

Также горох будет полезен при отёчности, белковой недостаточности организма и болезнях печени, добавила врач. Однако есть у него и негативные свойства.

"Продукт противопоказан при наличии аллергии, в том числе на бобовые. Также он может вызывать тяжесть в желудке, метеоризм, особенно если имеются заболевания ЖКТ, синдром раздражённого кишечника", — заключила Гридина.