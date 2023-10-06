Названа болезнь, при которой лучше вообще не прикасаться к зелёному горошку
Диетолог Гридина: Зелёный горошек полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях
Зелёный горошек имеет огромное количество полезных свойств и может помочь при ряде заболеваний, однако некоторым его лучше не употреблять. Об этом Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
Так, горошек, как и другие бобовые, содержит много белка и отлично насыщает. Кроме того, он может быть включён в рацион при гиповитаминозе, анемии, пониженной свёртываемости крови и болезнях сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонии и атеросклерозе, благодаря своей способности снижать артериальное давление.
Также горох будет полезен при отёчности, белковой недостаточности организма и болезнях печени, добавила врач. Однако есть у него и негативные свойства.
"Продукт противопоказан при наличии аллергии, в том числе на бобовые. Также он может вызывать тяжесть в желудке, метеоризм, особенно если имеются заболевания ЖКТ, синдром раздражённого кишечника", — заключила Гридина.
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ТАСС / Валерий Матыцин