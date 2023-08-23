Офтальмолог дала советы, как выбрать лампу, под которой школьник будет лучше делать домашку

Летние каникулы заканчиваются, и перед родителями встаёт нелёгкая задача подготовки ребёнка к новому учебному году. Наряду со школьной формой, рюкзаками и портфелями, канцелярскими принадлежностями необходимо подумать над организацией эргономичного рабочего места. О том, как выбрать лампу для стола, где чаду будет комфортно учить уроки, Лайфу рассказала заведующая офтальмологическим отделением, врач-офтальмолог Центральной поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" Анжелика Сашнина.

В первую очередь врач советует в полной мере использовать естественное освещение. Для этого стол лучше расположить у окна, чтобы освещение было сбоку и не создавало тень от руки (для правшей окно будет слева, для левшей — справа). Плохо, когда световой поток направлен спереди или сзади от ребёнка.

"Но учебные деньки приходятся на время коротких световых дней, поэтому необходимо задуматься над выбором ламп. Желательно, чтобы искусственное освещение было локальным (над столом) и общим (в комнате). Могут быть источники света различной природы излучения (люминесцентные, светодиодные лампы)", — отметила собеседница Лайфа.

Советы офтальмолога, как выбрать лампу для стола школьника

Светильник должен быть на подвижном, лучше гибком, штативе (или ножке) длиной от 40 до 50 см, чтобы можно было менять направление и расстояние до стола. При работе с компьютером эти параметры выбираются таким образом, чтобы избежать бликов на мониторе.

(или ножке) длиной от 40 до 50 см, чтобы можно было менять направление и расстояние до стола. При работе с компьютером эти параметры выбираются таким образом, чтобы избежать бликов на мониторе. Крепление должно обеспечивать неподвижность светильника. Это может быть клипса, струбцина — для крепления к столу — или кронштейн — к стене.

Это может быть клипса, струбцина — для крепления к столу — или кронштейн — к стене. Материал абажура не должен нагреваться и бликовать, а внешний вид — отвлекать от занятий.

а внешний вид — отвлекать от занятий. Использовать светодиодные лампы со световым потоком 400–700 люменов, оборудованные диммером (для регулировки яркости).

оборудованные диммером (для регулировки яркости). Лампа не должна мерцать, так как это вызывает напряжение зрения.

так как это вызывает напряжение зрения. Для светодиодных ламп разработана специальная шкала температуры света. Наиболее комфортной будет 4000 К. Это естественно белый, тёпло-белый свет. Эти параметры указываются на упаковке лампы.

Дополнительные параметры — работа от аккумулятора, наличие термометра, календаря, часов, USB-зарядка, дистанционное управление со смартфона — вы можете рассматривать как опции, не влияющие на характер освещения, указала врач.