"Ни в коем случае": Офтальмолог предупредила об опасности чтения в популярной позе

Если вы привыкли читать лёжа на боку или на животе, то вам стоит отказаться от этой привычки, так как это неудобно для глаз и вредит зрению. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

"Ни в коем случае нельзя читать лёжа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше не читать", — заявила специалист.

По её словам, некоторые подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в экраны своих гаджетов. В таком случае глаза испытывают большую нагрузку, так как планшеты или смартфоны излучают достаточно много синего цвета, который сильнее рассеивается. Из-за этого возникает зрительная усталость, и в долгосрочной перспективе может сесть зрение.

Также медик объяснила, что если вы хотите почитать в кровати, то лучше всего это делать на спине. При этом голову стоит поднять высоко, а свет должен падать сверху.

"Книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров. В таком положении читать разрешается", — заключила Лещенко.