"Ни в коем случае": Офтальмолог предупредила об опасности чтения в популярной позе
Офтальмолог Лещенко: Чтение лёжа на животе или на боку испортит зрение
Если вы привыкли читать лёжа на боку или на животе, то вам стоит отказаться от этой привычки, так как это неудобно для глаз и вредит зрению. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог Ирина Лещенко.
"Ни в коем случае нельзя читать лёжа на животе или на боку. Это неправильно физиологически, не очень удобно для глаз, в таких положениях лучше не читать", — заявила специалист.
По её словам, некоторые подростки укрываются одеялом с головой и смотрят в экраны своих гаджетов. В таком случае глаза испытывают большую нагрузку, так как планшеты или смартфоны излучают достаточно много синего цвета, который сильнее рассеивается. Из-за этого возникает зрительная усталость, и в долгосрочной перспективе может сесть зрение.
Также медик объяснила, что если вы хотите почитать в кровати, то лучше всего это делать на спине. При этом голову стоит поднять высоко, а свет должен падать сверху.
"Книгу или планшет нужно держать не перед носом, а на расстоянии примерно 40 сантиметров. В таком положении читать разрешается", — заключила Лещенко.
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