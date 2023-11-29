Секс на камеру: Великолепная интимная сцена с Гузеевой сразила всех

Недавно, 26 ноября, состоялась премьера комедийного фильма "Тёща". В картине одну из главных ролей неожиданно исполнила ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева. По сюжету знаменитая телевизионная сваха в роли той самой тёщи противостоит герою, роль которого играет Гарик Харламов.

Но не только этим интересна новинка — в фильме много и других узнаваемых актёров. В том числе в кадре с Ларисой часто можно увидеть звезду криминального сериала "Улица разбитых фонарей". Александр Лыков исполняет роль мужа-подкаблучника мегеры тёщи. А какой брак без интима? Даже такая властная по сценарию женщина, как героиня Гузеевой, нуждается в любви и ласке.

Гузеева не постеснялась раздеться на камеру в новом фильме и вызвала этим восторг зрителей. Фото © кинокомпания "Темп"

"Великолепно! Надеюсь, что и я её не разочаровал", — отзывается Лыков об опыте сцен секса с Гузеевой. По словам актёра, никаких неловкостей между ними на площадке не возникало, ведь знаменитости давно уже друг с другом знакомы. Возможно, именно поэтому сцена получилось чувственной и реалистичной.