Секс на камеру: Великолепная интимная сцена с Гузеевой сразила всех
В своём восторге от совместной работы над постельными сценами с главной свахой страны признался звезда "Улиц разбитых фонарей" Лыков. Что именно поразило его в игре на камеру ведущей "Давай поженимся"?
Лариса Гузеева вызвала восторг у зрителей и коллег-актёров профессионализмом в сцене секса. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _larisa_guzeeva_
Недавно, 26 ноября, состоялась премьера комедийного фильма "Тёща". В картине одну из главных ролей неожиданно исполнила ведущая "Давай поженимся" Лариса Гузеева. По сюжету знаменитая телевизионная сваха в роли той самой тёщи противостоит герою, роль которого играет Гарик Харламов.
Но не только этим интересна новинка — в фильме много и других узнаваемых актёров. В том числе в кадре с Ларисой часто можно увидеть звезду криминального сериала "Улица разбитых фонарей". Александр Лыков исполняет роль мужа-подкаблучника мегеры тёщи. А какой брак без интима? Даже такая властная по сценарию женщина, как героиня Гузеевой, нуждается в любви и ласке.
Гузеева не постеснялась раздеться на камеру в новом фильме и вызвала этим восторг зрителей. Фото © кинокомпания "Темп"
"Великолепно! Надеюсь, что и я её не разочаровал", — отзывается Лыков об опыте сцен секса с Гузеевой. По словам актёра, никаких неловкостей между ними на площадке не возникало, ведь знаменитости давно уже друг с другом знакомы. Возможно, именно поэтому сцена получилось чувственной и реалистичной.
В целом Александр Лыков рассказал, что был восхищён работой главной свахи страны на площадке, ведь та действовала чётко, профессионально и комфортно для партнёра. А вам интересно посмотреть на новое амплуа Ларисы Гузеевой?
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