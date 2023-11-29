Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 09:57

"Надеюсь, не разочаровал": Лыков назвал постельную сцену с Гузеевой в "Тёще" великолепной

Актёр Лыков назвал постельную сцену с Гузеевой в фильме "Тёща" великолепной

<p>Актёры фильма "Тёща" во время съёмок. Обложка © "Тёща", режиссёр Аскар Узабаев, сценаристы Сауле Юсупова, Маргарита Родина / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/4006719/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Актёры фильма "Тёща" во время съёмок. Обложка © "Тёща", режиссёр Аскар Узабаев, сценаристы Сауле Юсупова, Маргарита Родина / kinopoisk.ru

Актёр Александр Лыков прокомментировал совместную постельную сцену с Ларисой Гузеевой в фильме "Тёща". Он назвал эпизод великолепным и высоко оценил актёрский талант коллеги.

"Надеюсь, что и я её не разочаровал", — приводит слова актёра интернет-издание Teleprogramma.pro.

Сам фильм выйдет в широкий прокат уже 30 ноября. Лыков и Гузеева сыграли в киноленте супругов. Также в актёрском составе был задействован популярный российский юморист Гарик Харламов. В фильме он сыграл зятя героини Ларисы Гузеевой.

"Что-то просайгачили": Гузеева разнесла участницу "Перепой звезду" за песню Artik & Asti

"Что-то просайгачили": Гузеева разнесла участницу "Перепой звезду" за песню Artik & Asti

Ранее Лайф писал, что актёр Андрей Ургант женился на избраннице, которая моложе него на 21 год. Артист познакомился с ней ещё в 2000-х. По его словам, ему стоило жениться на женщине гораздо раньше.

Ян Поланин
  • Новости
  • Лариса Гузеева
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров