"Надеюсь, не разочаровал": Лыков назвал постельную сцену с Гузеевой в "Тёще" великолепной

Актёр Александр Лыков прокомментировал совместную постельную сцену с Ларисой Гузеевой в фильме "Тёща". Он назвал эпизод великолепным и высоко оценил актёрский талант коллеги.

"Надеюсь, что и я её не разочаровал", — приводит слова актёра интернет-издание Teleprogramma.pro.

Сам фильм выйдет в широкий прокат уже 30 ноября. Лыков и Гузеева сыграли в киноленте супругов. Также в актёрском составе был задействован популярный российский юморист Гарик Харламов. В фильме он сыграл зятя героини Ларисы Гузеевой.