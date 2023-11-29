"Надеюсь, не разочаровал": Лыков назвал постельную сцену с Гузеевой в "Тёще" великолепной
Актёр Лыков назвал постельную сцену с Гузеевой в фильме "Тёща" великолепной
Актёры фильма "Тёща" во время съёмок. Обложка © "Тёща", режиссёр Аскар Узабаев, сценаристы Сауле Юсупова, Маргарита Родина / kinopoisk.ru
Актёр Александр Лыков прокомментировал совместную постельную сцену с Ларисой Гузеевой в фильме "Тёща". Он назвал эпизод великолепным и высоко оценил актёрский талант коллеги.
"Надеюсь, что и я её не разочаровал", — приводит слова актёра интернет-издание Teleprogramma.pro.
Сам фильм выйдет в широкий прокат уже 30 ноября. Лыков и Гузеева сыграли в киноленте супругов. Также в актёрском составе был задействован популярный российский юморист Гарик Харламов. В фильме он сыграл зятя героини Ларисы Гузеевой.
Ранее Лайф писал, что актёр Андрей Ургант женился на избраннице, которая моложе него на 21 год. Артист познакомился с ней ещё в 2000-х. По его словам, ему стоило жениться на женщине гораздо раньше.