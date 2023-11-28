"Обрёл порядок и покой": Ургант женился на избраннице, которая младше него на 21 год

Российский актёр и телеведущий Андрей Ургант зарегистрировал брак с молодой возлюбленной Еленой, которая младше него на 21 год. Артист познакомился с ней ещё в 2000-х. По его словам, ему стоило жениться на женщине гораздо раньше.

"Мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы ещё с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. <...> С Леночкой дом обрёл порядок, покой, хозяйку. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно", — сказал 67-летний Ургант в интервью "Леди Mail.ru".

С бывшей возлюбленной Еленой Романовой, которая была моложе актёра на 30 лет, Ургант состоял в отношениях на протяжении десяти лет, однако пара так и не узаконила союз. В 2019 году актёр всё-таки расстался с Романовой, а спустя время она забеременела от другого мужчины.