Киркоров сделал предложение руки и сердца прямо на ковровой дорожке

Поп-король Филипп Киркоров позвал замуж генерального директора продюсерского центра Татьяну Тур. Пара появилась вместе на красной дорожке перед премьерным показом фильма "Тёща". Продюсер крепко держала певца под руку, не отходила ни на шаг.

Певец Филипп Киркоров и продюсер Татьяна Тур на премьере фильма "Тёща". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tur_tatiana

Киркоров привлёк внимание прессы яркой внешностью: он появился на ковровой дорожке в длинной шубе из овчины и чем-то напоминал Деда Мороза. Поп-король назвал Тур музой, королевой и богиней, а та бросала на него восхищённые взгляды, передаёт kp.ru. Актриса Лариса Гузеева, появившаяся следом, предложила поп-королю сосватать невесту, но у Киркорова уже был заготовлен ответ.

"Мне никакие свахи не нужны! У меня и так всё нормально", — подчеркнул артист, после чего позвал продюсера под венец. В ответ на это Тур лишь улыбнулась.

Главные роли в фильме "Тёща" исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов, которые предстали перед зрителями в качестве тёщи и зятя. Также на премьерном показе в кинотеатре "Каро Октябрь" присутствовали и исполнители других главных ролей — Александр Лыков, Настасья Самбурская.