Киркоров рассказал правду о своём размере

Перенёсший многочисленные пластические операции король российской эстрады Филипп Киркоров заметно похудел в последнее время. Он поделился, что одежда из старого гардероба стала ему большой.

Артист занимается фитнесом с прошлого года, а ранее физические нагрузки ему заменяла активная творческая деятельность. А в скором времени эстрадный исполнитель планирует освоить какой-нибудь вид спорта.

Напомним, недавно Киркоров перенёс несколько пластических операций и изменился кардинально. В частности, поп-король увеличил себе ягодицы и сделал шикарный пресс. Кроме того, артист начал чаще экспериментировать со стилем. Так, например, ещё недавно он носил белую бороду и причёску такого же цвета, а затем коротко постригся и вернулся к тёмному цвету бороды.