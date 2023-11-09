Киркоров рассказал правду о своём размере
Киркоров заявил, что после похудения носит 44-й размер одежды
Перенёсший многочисленные пластические операции король российской эстрады Филипп Киркоров заметно похудел в последнее время. Он поделился, что одежда из старого гардероба стала ему большой.
"Вот, выгуливаю свой новый наряд. Размер поменьше — 44. А было 56!" — приводит слова певца NEWS.ru.
Артист занимается фитнесом с прошлого года, а ранее физические нагрузки ему заменяла активная творческая деятельность. А в скором времени эстрадный исполнитель планирует освоить какой-нибудь вид спорта.
Напомним, недавно Киркоров перенёс несколько пластических операций и изменился кардинально. В частности, поп-король увеличил себе ягодицы и сделал шикарный пресс. Кроме того, артист начал чаще экспериментировать со стилем. Так, например, ещё недавно он носил белую бороду и причёску такого же цвета, а затем коротко постригся и вернулся к тёмному цвету бороды.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев