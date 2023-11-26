Клятвы, тату и фанаты "Спартака": В Сети появилось видео с пышной свадьбы актёра Петрова

Российский актёр Александр Петров, который внезапно и скромно женился в середине сентября, всё же устроил пышную свадьбу в одном из заведений Москвы. Супруга артиста Виктория для торжества выбрала белое платье с длинной фатой и открытыми плечами, а сам Петров надел тёмный классический костюм, причём на пиджаке были написаны имена молодожёнов.

Актёр Александр Петров устроил пышную свадьбу в Москве. Видео © Telegram / Super

Во время торжественных клятв Петров скинул пиджак, расстегнул рубашку и под трогательную музыку признался в любви жене. Актёр разделся, чтобы показать переводную татуировку "Виктория Петрова" на груди — он пообещал сделать такую же настоящую с именами детей.