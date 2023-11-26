Клятвы, тату и фанаты "Спартака": В Сети появилось видео с пышной свадьбы актёра Петрова
Актёр Александр Петров устроил пышную свадьбу в Москве
Российский актёр Александр Петров, который внезапно и скромно женился в середине сентября, всё же устроил пышную свадьбу в одном из заведений Москвы. Супруга артиста Виктория для торжества выбрала белое платье с длинной фатой и открытыми плечами, а сам Петров надел тёмный классический костюм, причём на пиджаке были написаны имена молодожёнов.
Актёр Александр Петров устроил пышную свадьбу в Москве. Видео © Telegram / Super
Во время торжественных клятв Петров скинул пиджак, расстегнул рубашку и под трогательную музыку признался в любви жене. Актёр разделся, чтобы показать переводную татуировку "Виктория Петрова" на груди — он пообещал сделать такую же настоящую с именами детей.
Среди звёздных гостей на свадьбе заметили "короля эстрады" Филиппа Киркорова, актёров Виктора Добронравова, Игоря Верника, Сергея Бурунова и Леонида Ярмольника, а также комика Алексея Щербакова и режиссёра Клима Шипенко. Пока на сцене новобрачным дарили щенка, к зданию подъехал автобус с полусотней футбольных фанатов. Как сообщает Super, это был своеобразный сюрприз Петрову от болельщиков московского "Спартака": они зажги фаеры и исполнили свой неформальный "гимн" — песню МакSим "Знаешь ли ты".
Как сообщал Лайф, с избранницей Викторией Петров познакомился на улице. По его словам, девушка — непубличный человек. Желание пожениться пара приняла спустя всего несколько встреч. Недавно СМИ узнали, чем занимается загадочная жена актёра.
Telegram / Super