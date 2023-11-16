Актёр Александр Петров впервые вышел в свет с новой женой — 22-летней Викторией. Артист с супругой приехал в кинотеатр "Москва", чтобы посмотреть картину "Дворец", в которой он сам сыграл одну из главных ролей. Видео позирующей перед фотографами пары опубликовало в своём телеграм-канале издание Peopletalk. На мероприятие также пришла мать актёра. Женщина приобняла Викторию со словами: "Какая ты у меня хорошенькая".



Актёр Александр Петров со своей женой Викторией на премьере фильма "Дворец". Видео © T.me / PEOPLETALK

Действие картины Романа Полански происходит в роскошном отеле в Альпах в канун Нового года. Сюжет разворачивается между постояльцами отеля. Вместе с Петровым в картине снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаким ди Алмейда и Фортунато Черлино. Петров сыграл бандита, ради чего даже согласился побриться налысо.