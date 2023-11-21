"Что-то просайгачили": Гузеева разнесла участницу "Перепой звезду" за песню Artik & Asti
Гузеева разозлилась на участницу шоу "Перепой звезду" за песню "Девочка, танцуй"
Участница шоу "Перепой звезду" София Салехова и телеведущая Лариса Гузеева. Обложка © 1tv
Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева отругала 25-летнюю участницу шоу "Перепой звезду!" Софию Салехову. Девушка вместе с Митей Фоминым исполнила песню "Девочка, танцуй" группы Artik & Asti. Однако заслуженной артистке РФ показалось, что Салехова подошла к песне поверхностно.
"Я обожаю эту песню. Расставание — это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки? Вас не хочется утешать. Я, когда в первый раз услышала, я прорыдалась. Потом у моей дочери были проблемы. Мы ходили по берегу моря, мы слушали бесконечно, мы рыдали обе", — призналась Гузеева.
По её мнению, вместо качественного исполнения Салехова "что-то просайгачила", чем её и разозлила и расстроила. В то же время Гузеева подчеркнула, что Митя Фомин пытался вытянуть дуэт, но это было "бессмысленно".
Ранее в одном из выпусков этого шоу певец Михаил Шуфутинский исполнил хит Аллы Пугачёвой "Миллион алых роз". По словам Гузеевой, шансонье сделал это даже лучше Примадонны.