"Что-то просайгачили": Гузеева разнесла участницу "Перепой звезду" за песню Artik & Asti

"Я обожаю эту песню. Расставание — это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки? Вас не хочется утешать. Я, когда в первый раз услышала, я прорыдалась. Потом у моей дочери были проблемы. Мы ходили по берегу моря, мы слушали бесконечно, мы рыдали обе", — призналась Гузеева.