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21 ноября, 10:31

"Что-то просайгачили": Гузеева разнесла участницу "Перепой звезду" за песню Artik & Asti

Гузеева разозлилась на участницу шоу "Перепой звезду" за песню "Девочка, танцуй"

<p>Участница шоу "Перепой звезду" София Салехова и телеведущая Лариса Гузеева. Обложка © <a href="https://www.1tv.ru/shows/perepoy-zvezdu/vystupleniya/sofiya-salehova-mitya-fomin-devochka-tancuy-perepoy-zvezdu-fragment-vypuska-ot-19-11-2023?ysclid=lp85l3rc3e93232151" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1tv</a></p>

Участница шоу "Перепой звезду" София Салехова и телеведущая Лариса Гузеева. Обложка © 1tv

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева отругала 25-летнюю участницу шоу "Перепой звезду!" Софию Салехову. Девушка вместе с Митей Фоминым исполнила песню "Девочка, танцуй" группы Artik & Asti. Однако заслуженной артистке РФ показалось, что Салехова подошла к песне поверхностно.

"Я обожаю эту песню. Расставание — это же такая трагедия для девчонки, почему про это не спели хотя бы две строчки? Вас не хочется утешать. Я, когда в первый раз услышала, я прорыдалась. Потом у моей дочери были проблемы. Мы ходили по берегу моря, мы слушали бесконечно, мы рыдали обе", — призналась Гузеева.

По её мнению, вместо качественного исполнения Салехова "что-то просайгачила", чем её и разозлила и расстроила. В то же время Гузеева подчеркнула, что Митя Фомин пытался вытянуть дуэт, но это было "бессмысленно".

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Ранее в одном из выпусков этого шоу певец Михаил Шуфутинский исполнил хит Аллы Пугачёвой "Миллион алых роз". По словам Гузеевой, шансонье сделал это даже лучше Примадонны.

Никита Осипов
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