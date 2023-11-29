Оргазм на концерте: Дерзкая Бузова похвасталась, что ни один бывший не в силах забыть "хорошую девочку"

Эпатажная дива российского шоу-бизнеса, как обычно, привела публику в восторг не только своей яркой концертной программой, на которой предстала сексуальной тигрицей, но и смелыми высказываниями. Не так давно Олечка рассказывала, что секса у неё не было больше двух лет. И вот громогласно призналась: "Испытала оргазм!" Что? Прямо на концерте? Это как-то взаимосвязано с появлением певца Давы на одном из выступлений Бузовой? Неужели пара снова сошлась?

К сожалению, сердце певицы всё так же свободно, а постель холодна. Однако, как недавно выяснилось, Ольга Бузова настолько кайфует от себя самой на сцене во время выступлений, что… испытывает при этом оргазмы. Вот так альтернативный метод!

"Можете не переживать, что у меня нет секса. Я сегодня испытала оргазм, причём несколько раз. Такого ещё никто не делал со мной, последние два года так точно. Это счастье, это космос", — призналась артистка после одного из концертов.

Бузова призналась, что испытывает оргазмы прямо на концерте. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Удивительно, на что способен мозг человека, особенно в период вынужденного (или не очень) воздержания. Кстати, экс-возлюбленный Давид Манукян сдержал своё обещание, данное Бузовой в Китае, пока та была на съёмках, и пришёл с цветами на один из концертов Оли.

И его появление не могло не остаться незамеченным самой исполнительницей хита "Мало половин". Смотря прямо на Давида и кокетничая, Ольга сказала: "Тот самый момент, когда твой бывший лайкер... Давид! Вот это да! В Китае не смог со мной поближе пообщаться, теперь решил в Москве, да?"

Ольга Бузова подразнила бывшего парня, который пришёл к ней на концерт. © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / buzova86

Зрители взорвались аплодисментами. Под овации Олечка добавила: "Ты отлайкал все фотки. Даже без обработки, даже без фотошопа. Что, любишь до сих пор?" А затем заметила, что хоть что-то осталось в парне хорошее, например "вкус к хорошей музыке и к хорошей девочке".

Такие откровенные заигрывания между экс-возлюбленными и огромный подаренный букет цветов от Давы подогрели слухи о том, что певец грезит о воссоединении с Ольгой. Кстати, экстрасенс и бывший участник "Дома-2" Влад Кадони тоже высказал предположение, что не просто так всё это парочка затеяла. "Так как я теперь хорошо знаком с обоими, могу сказать, что вероятность большая на искренность! Просто Оле, я думаю, нужно немного пошуметь, чтобы все знали, что он её вернул, а не она его. Но это нормально для истории их расставания", — поделился мыслями Кадони.