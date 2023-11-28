10 фото настоящей советской зимы, глядя на которые сердце защемит от ностальгии

Зима в Советском Союзе имела своеобразное очарование, которое вызывает ностальгию до сих пор. В это время года улицы оживали: дети катались на санках, лепили снеговиков, играли в снежки… Да даже просто посмотреть на заснеженный город — уже сказка. Предлагаем окунуться в атмосферу настоящей советской зимы через десять фотографий, которые вы нашли в архивах.

Декабрь 1990 г. Тверская область. Катание с горки в новогодние дни.

10 воспоминаний о советской зиме, которые вызовут ностальгию. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Февраль 1987 г. Москва. Жители района в снежном городке на Волочаевской улице Калининского района в выходной день.

10 фотографий советской зимы помогут вернуться в детство. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Декабрь 1985 г. Москва. Дед Мороз водит хоровод с детьми на катке в Чертанове во время зимних школьных каникул.

Детство и зимние каникулы времён СССР: 10 фото. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Январь 1983 г. Москва. Ребята катаются на санках с горки на Ленинских горах во время зимних каникул.

Как зимние каникулы проводили в СССР: 10 фото. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Декабрь 1980 г. Москва. Хороший получился снеговик!

10 захватывающих кадров настоящей русской зимы. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Декабрь 1976 г. Горький. Вид на горки детского городка, построенного рабочими управления грузового производства ГАЗ, в посёлке Горьковского автомобильного завода.

Воспоминания о зимних радостях: 10 фотографий советской зимы. Фото © ТАСС / Владимир Войтенко

СССР. Кемеровская область. Февраль 1970 г. Геологи во время проведения разведки месторождений железной руды по дороге на гору Большой Каным в Кузнецком Алатау.

Вот какой была настоящая советская зима: 10 редких фото. Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

Январь 1972 г. Московская область. Дети катаются на санках в пионерском лагере "Рассвет".

Волшебство советской зимы: 10 фотографий. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров

Январь 1969 г. Свердловская область. В зимнем лесу после снегопада.

10 фотографий, которые покажут вам настоящую советскую зиму. Фото © ТАСС / А. Зольников

Январь 1964 г. СССР. Школьники спускаются со снежной горки в виде Головы из поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила".

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