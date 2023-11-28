"Карма в действии": На Украине посмеялись над проблемами польских перевозчиков

Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о ситуации с польскими грузоперевозчиками на границе с Германией и назвало происходящее "кармой в действии". Дело в том, что на польско-немецкой границе застряли сотни грузовиков из восточноевропейской страны — и Киев не смог оставить это без едкого комментария.

"Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", — говорится в материале.

Очевидцы рассказали, что очередь тянется на 40 километров. Как передаёт издание, один из водителей из Незалежной опубликовал видеозапись, на которой видно транспортный затор из грузовых автомобилей на трассе Дрезден – Вроцлав. Автор ролика уточнил, что таможня федеративной республики проверяет все польские машины тщательнейшим образом.