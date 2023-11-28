"Карма в действии": На Украине посмеялись над проблемами польских перевозчиков
УНИАН назвало кармой ситуацию с польскими перевозчиками на границе с Германией
Украинское агентство УНИАН опубликовало статью о ситуации с польскими грузоперевозчиками на границе с Германией и назвало происходящее "кармой в действии". Дело в том, что на польско-немецкой границе застряли сотни грузовиков из восточноевропейской страны — и Киев не смог оставить это без едкого комментария.
"Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе", — говорится в материале.
Очевидцы рассказали, что очередь тянется на 40 километров. Как передаёт издание, один из водителей из Незалежной опубликовал видеозапись, на которой видно транспортный затор из грузовых автомобилей на трассе Дрезден – Вроцлав. Автор ролика уточнил, что таможня федеративной республики проверяет все польские машины тщательнейшим образом.
Агентство сообщает, что в Интернете некоторые иронизируют о сложившейся ситуации и говорят, что это месть немцев полякам за блокаду украинской границы. В то же время предполагается, что комплекс подобных мероприятий был реализован немецкими властями в рамках борьбы Берлина с нелегальными мигрантами.
Напомним, что Киев не может разблокировать границу с Польшей с начала ноября, когда местные дальнобойщики перекрыли пункты пропуска. Вблизи КПП скопилась огромная очередь из машин, в которой скончались уже два водителя. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что в Польше протестующие перевозчики собираются с 27 ноября без перерывов, даже в ночное время, держать блокаду КПП Медыка – Шегини.
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