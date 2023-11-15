Регион

Уведомления отключены

15 ноября, 05:39

"Это катастрофа": Польша нанесла Украине очередной "удар"

"Страна.ua": Украинские компании теряют контракты из-за польской забастовки

На Украине забастовку польских перевозчиков считают серьёзной проблемой, из-за которой экономика страны терпит большой урон. Заграничные заказчики начали отказываться от услуг украинских компаний.

Предполагается, что забастовка растянется ещё на несколько недель. Она уже приводит к катастрофическим последствиям для Незалежной, считает глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

"Это катастрофа. Если забастовка продлится ещё несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнётся традиционное рождественское затишье в Европе", — приводит слова эксперта "Страна.ua".

Балин объяснил, что украинским компаниям приходится выбирать объездные пути, что приводит к очередям и на других границах.

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2,5 тысячи машин

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 2,5 тысячи машин

Ранее Лайф писал, что польские дальнобойщики организовали протесты на польско-украинской границе, так как проигрывают в ценах перевозчикам Незалежной. Они отметили, что теряют клиентов и несут убытки. Участники протестов требуют восстановить ограничения на транспортные операции для автоперевозчиков с Украины, действовавшие до спецоперации.

Обложка ©

X / Daniel Szeligowski

Ян Поланин
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров