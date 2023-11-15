"Это катастрофа": Польша нанесла Украине очередной "удар"

На Украине забастовку польских перевозчиков считают серьёзной проблемой, из-за которой экономика страны терпит большой урон. Заграничные заказчики начали отказываться от услуг украинских компаний.

Предполагается, что забастовка растянется ещё на несколько недель. Она уже приводит к катастрофическим последствиям для Незалежной, считает глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин.

"Это катастрофа. Если забастовка продлится ещё несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнётся традиционное рождественское затишье в Европе", — приводит слова эксперта "Страна.ua".

Балин объяснил, что украинским компаниям приходится выбирать объездные пути, что приводит к очередям и на других границах.