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8 ноября, 02:12

Польские перевозчики протестуют на границе из-за цен украинских коллег

Politico: Польские перевозчики разоряются из-за конкуренции с украинцами

<p>Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/dszeligowski/status/1721969107866681614/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daniel Szeligowski</a></p>

Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной. Обложка © X / Daniel Szeligowski

Польские дальнобойщики организовывают протесты на границе с Украиной, так как проигрывают в ценах перевозчикам Незалежной, теряют клиентов и несут убытки. Об этом написала газета Politico.

Протестующие требуют от правительства восстановить ограничения на транспортные операции для автоперевозчиков с Украины, которые действовали до начала СВО. Отмечается, что прежде в Польшу въезжало около 180 тысяч грузовиков в год, а за неполный 2023-й — почти 900 тысяч. Украинские дальнобойщики перевозят товары между пунктами внутри Польши (так называемый каботаж) и между Польшей и третьими странами.

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"У меня небольшая компания. В этом году мне пришлось сократить свой автопарк на 40%, до восьми грузовиков, потому что украинские каботажные перевозки намного дешевле", — сказал Яцек Сокол, владелец небольшой компании на востоке Польши и один из организаторов протеста.

Это второй конфликт между Польшей и Украиной после спора из-за импорта сельскохозяйственной продукции. Дальнобойщики намерены действовать по примеру фермеров: продолжать протестовать до тех пор, пока правительство не признает наличие проблемы и не предпримет что-либо для её решения.

Глава польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский объяснил изданию, что акции начались спонтанно. Они пришлись на период политического вакуума: в стране происходит передача власти от старого правительства новому. По его словам, люди просто решили, что с них довольно.

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Напомним, ранее сообщалось о планах польских перевозчиков начать забастовку на границе с Украиной в ноябре, перекрыв все пункты пропуска в Польшу. Причиной стало обострение конкуренции между странами "после либерализации условий перевозок между Украиной и ЕС". В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали блокаду украинской границы. Заблокированы три ключевых пограничных перехода: Ягодин – Дорохуск, Краковец – Корчева, Рава-Русская – Хребене.

Лариса Сафронова
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