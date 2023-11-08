Польские перевозчики протестуют на границе из-за цен украинских коллег

Польские дальнобойщики организовывают протесты на границе с Украиной, так как проигрывают в ценах перевозчикам Незалежной, теряют клиентов и несут убытки. Об этом написала газета Politico.

Протестующие требуют от правительства восстановить ограничения на транспортные операции для автоперевозчиков с Украины, которые действовали до начала СВО. Отмечается, что прежде в Польшу въезжало около 180 тысяч грузовиков в год, а за неполный 2023-й — почти 900 тысяч. Украинские дальнобойщики перевозят товары между пунктами внутри Польши (так называемый каботаж) и между Польшей и третьими странами.

"У меня небольшая компания. В этом году мне пришлось сократить свой автопарк на 40%, до восьми грузовиков, потому что украинские каботажные перевозки намного дешевле", — сказал Яцек Сокол, владелец небольшой компании на востоке Польши и один из организаторов протеста.

Это второй конфликт между Польшей и Украиной после спора из-за импорта сельскохозяйственной продукции. Дальнобойщики намерены действовать по примеру фермеров: продолжать протестовать до тех пор, пока правительство не признает наличие проблемы и не предпримет что-либо для её решения.

Глава польской отраслевой организации Transport i Logistyka Polska Мацей Вроньский объяснил изданию, что акции начались спонтанно. Они пришлись на период политического вакуума: в стране происходит передача власти от старого правительства новому. По его словам, люди просто решили, что с них довольно.