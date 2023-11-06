Президент Польши определился с кандидатурой премьера страны

Ранее Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент в Польше два серьёзных кандидата на должность премьер-министра: действующий премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск. Он напомнил, что раньше президент страны просто назначал премьер-министром представителя победившей партии, однако прежде не было ситуаций, когда лидирующая по количеству мест в Сейме партия не могла сформировать правительство большинства, а у объединённой оппозиции такая возможность оставалась.