Президент Польши определился с кандидатурой премьера страны
Дуда заявил, что решил внести кандидатуру Моравецкого на должность премьера
Президент Польши Анджей Дуда определился с кандидатурой премьер-министра страны. Как глава государства заявил в телеобращении, им стал Матеуш Моравецкий.
"После спокойного анализа и проведённых консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому", — сказал Дуда.
Президент отметил, что он решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства.
Ранее Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент в Польше два серьёзных кандидата на должность премьер-министра: действующий премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск. Он напомнил, что раньше президент страны просто назначал премьер-министром представителя победившей партии, однако прежде не было ситуаций, когда лидирующая по количеству мест в Сейме партия не могла сформировать правительство большинства, а у объединённой оппозиции такая возможность оставалась.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrzej Duda