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6 ноября, 19:49

Президент Польши определился с кандидатурой премьера страны

Дуда заявил, что решил внести кандидатуру Моравецкого на должность премьера

Президент Польши Анджей Дуда определился с кандидатурой премьер-министра страны. Как глава государства заявил в телеобращении, им стал Матеуш Моравецкий.

"После спокойного анализа и проведённых консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому", — сказал Дуда.

Президент отметил, что он решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства.

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Ранее Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент в Польше два серьёзных кандидата на должность премьер-министра: действующий премьер Матеуш Моравецкий и лидер оппозиции Дональд Туск. Он напомнил, что раньше президент страны просто назначал премьер-министром представителя победившей партии, однако прежде не было ситуаций, когда лидирующая по количеству мест в Сейме партия не могла сформировать правительство большинства, а у объединённой оппозиции такая возможность оставалась.

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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrzej Duda

Лариса Сафронова
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