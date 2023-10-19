"Только свиньи голосовали": Дуда обозвал поляков, которые шли на выборы до 1989 года
Дуда назвал свиньями тех, кто участвовал в польских выборах до 1989 года
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только "свиньи ходили на выборы" в период существования Польской Народной Республики (ПНР) до 1989 года. Об этом политик сказал на съезде профсоюза "Солидарность".
"Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989-го только свиньи ходили на выборы", — пояснил он.
Тему "свиней" Дуда внезапно затронул, комментируя высокую явку избирателей (74,38%) на состоявшихся парламентских выборах. По его убеждению, в ПНР эти показатели фальсифицировались, поэтому умные люди якобы сознательно отказывались участвовать в фарсе и не приходили голосовать. Сейчас, как резюмировал Дуда, поляки проявляют активность, потому что верят в честность выборов.
Ранее Лайф рассказывал, что по результатам парламентских выборов в Польше правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. Теперь у оппозиции появился шанс сформировать правящую коалицию. В Кремле отметили, что выборы в Польше вряд ли изменят отношения Москвы и Варшавы.
ТАСС / Zuma