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19 октября, 15:28
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"Только свиньи голосовали": Дуда обозвал поляков, которые шли на выборы до 1989 года

Дуда назвал свиньями тех, кто участвовал в польских выборах до 1989 года

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только "свиньи ходили на выборы" в период существования Польской Народной Республики (ПНР) до 1989 года. Об этом политик сказал на съезде профсоюза "Солидарность".

"Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989-го только свиньи ходили на выборы", — пояснил он.

Тему "свиней" Дуда внезапно затронул, комментируя высокую явку избирателей (74,38%) на состоявшихся парламентских выборах. По его убеждению, в ПНР эти показатели фальсифицировались, поэтому умные люди якобы сознательно отказывались участвовать в фарсе и не приходили голосовать. Сейчас, как резюмировал Дуда, поляки проявляют активность, потому что верят в честность выборов.

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Ранее Лайф рассказывал, что по результатам парламентских выборов в Польше правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте. Теперь у оппозиции появился шанс сформировать правящую коалицию. В Кремле отметили, что выборы в Польше вряд ли изменят отношения Москвы и Варшавы.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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