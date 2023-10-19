"Только свиньи голосовали": Дуда обозвал поляков, которые шли на выборы до 1989 года

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только "свиньи ходили на выборы" в период существования Польской Народной Республики (ПНР) до 1989 года. Об этом политик сказал на съезде профсоюза "Солидарность".

"Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989-го только свиньи ходили на выборы", — пояснил он.