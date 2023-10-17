Партия Качиньского после выборов утратила большинство в парламенте Польши

По итогам выборов в Польше правящая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте страны. Таковы данные, которые представила Государственная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

По информации польского избиркома, партия власти в результате парламентских выборов набрала 35,38%. Объединение "Гражданская коалиция" получило 30,70% голосов, объединение "Третий путь" — 14,40%, а партия "Левые" — 8,61%. Результат всех трёх оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме (нижняя палата) парламента, сформировать правящую коалицию и претендовать на формирование правительства. В парламент также проходит националистическая партия "Конфедерация" (7,16%).