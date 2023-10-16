"Конец плохих времён": Туск заявил о прекращении эпохи власти в Польше партии Качиньского
Экс-премьер Польши Туск сообщил о прекращении эпохи власти партии Качиньского
Лидер партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Обложка © ТАСС / Petr David Josek
Экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск сообщил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS). С таким заявлением он выступил после оглашения предварительных результатов состоявшихся в стране парламентских выборов.
"Это конец плохих времён, конец правления PiS. Мы отстранили их от власти. Мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти PiS. Мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу", — заявил Туск.
Таким образом он подтвердил победу оппозиции и сообщил, что именно он сформирует новое правительство страны.
Напомним, вчера, 15 октября, в Польше прошли выборы в парламент — Сейм и Сенат. Основная борьба развернулась между партиями "Право и справедливость" и "Гражданская коалиция". Согласно предварительным данным голосования, оппозиционные партии в Польше набирают достаточное количество голосов, чтобы в случае объединения сформировать собственное правительство. Правящая консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" набирает всего 36,8% голосов.