В Польше не состоялся всенародный референдум по общественно значимым вопросам

Всенародный референдум по общественно значимым вопросам в Польше, проходивший вместе с парламентскими выборами, не состоялся, так как явка не преодолела необходимый порог. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные Польским телевидением.

Полякам на референдуме предлагалось ответить, поддерживают ли они повышение пенсионного возраста, приём нелегальных эмигрантов, заграждение на границе с Белоруссией и продажу государственных активов иностранным организациям.

Согласно действующему польскому законодательству референдум считается состоявшимся, если явка составила более 50% граждан. В то же время данные экзитпола свидетельствуют о том, что в голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей. Это говорит о том, что он не состоялся.