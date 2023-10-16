В Польше не состоялся всенародный референдум по общественно значимым вопросам
Экзитпол: Явка на референдуме в Польше не преодолела необходимый барьер в 50%
Всенародный референдум по общественно значимым вопросам в Польше, проходивший вместе с парламентскими выборами, не состоялся, так как явка не преодолела необходимый порог. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные Польским телевидением.
Полякам на референдуме предлагалось ответить, поддерживают ли они повышение пенсионного возраста, приём нелегальных эмигрантов, заграждение на границе с Белоруссией и продажу государственных активов иностранным организациям.
Согласно действующему польскому законодательству референдум считается состоявшимся, если явка составила более 50% граждан. В то же время данные экзитпола свидетельствуют о том, что в голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей. Это говорит о том, что он не состоялся.
Ранее Польское телевидение со ссылкой на экзитполы сообщало, что оппозиционные партии в Польше набирают достаточное количество голосов, чтобы в случае объединения сформировать собственное правительство. Правящая консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" набирает всего 36,8% голосов.
Pixabay