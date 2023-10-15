В США предупредили Зеленского о потере одного из главных союзников

Результаты парламентских выборов в Польше могут негативно сказаться на отношениях с Украиной. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

"Поляки обеспокоены. Некоторые из них переживают насчёт объёма соцподдержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Их беспокоит отсутствие результатов на поле боя и как это отразится на российско-украинском конфликте, а также расходы. Они тревожатся о том, сохранят ли США своё могущество", — говорится в материале.

Большинство аналитиков считают, что правящая партия "Право и справедливость" не получит абсолютное большинство на выборах и, вероятно, придётся формировать коалицию с крайне правой "Конфедерацией", выступающей за уменьшение помощи Киеву. Уточняется, что раскол в политической среде страны отражает неопределённость в отношении поддержки Украины. Одним из острых вопросов стал импорт дешёвого зерна из Незалежной, что привело к недовольству польских фермеров. Автор статьи также напоминает о выступлении Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, где он заявил, что "политический театр" вокруг экспорта зерна якобы выгоден только России, это вызвало недовольство Варшавы. Польский президент Анджей Дуда тогда ответил, что Киев ведёт себя как утопающий, который тянет спасателя на дно.