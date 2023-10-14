В Польше заявили о планах правящей партии удержать власть силой при поражении на выборах

Правящая партия Польши "Право и справедливость" будет вынуждена удержать власть с помощью армии в случае поражения на предстоящих парламентских выборах. Такой шаг в интервью изданию Gazeta Wyborcza допустил генерал ВС республики Пётр Пытель.

По словам военачальника, всё может пойти как по мягкому сценарию, так и по сценарию с введением в стране чрезвычайного положения. В настоящее время все в армии активно обсуждают этот вариант, признался генерал, напомнив о напряжённой обстановке на границе с Белоруссией и необходимости укрепления обороны.

"Кажется, что генерал Анджейчак (экс-начальник Генштаба ВС Польши. — Прим. Лайфа) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае её поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня", — прокомментировал Пытель.