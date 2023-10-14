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14 октября, 01:17

В Польше заявили о планах правящей партии удержать власть силой при поражении на выборах

Польский генерал Пытель допустил силовой вариант после поражения PiS на выборах

Правящая партия Польши "Право и справедливость" будет вынуждена удержать власть с помощью армии в случае поражения на предстоящих парламентских выборах. Такой шаг в интервью изданию Gazeta Wyborcza допустил генерал ВС республики Пётр Пытель.

По словам военачальника, всё может пойти как по мягкому сценарию, так и по сценарию с введением в стране чрезвычайного положения. В настоящее время все в армии активно обсуждают этот вариант, признался генерал, напомнив о напряжённой обстановке на границе с Белоруссией и необходимости укрепления обороны.

"Кажется, что генерал Анджейчак (экс-начальник Генштаба ВС Польши. Прим. Лайфа) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае её поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня", — прокомментировал Пытель.

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Ранее польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" пообещала отдать под трибунал нынешние власти республики в случае победы на парламентских выборах. Они состоятся уже 15 октября.

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Flickr / Prawo i Sprawiedliwość

Илья Пушкарев
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