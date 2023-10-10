Два польских генерала уволились после скандала с ракетой

Руководитель Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак и оперативный командующий ВС страны Томаш Пиотровский уволились на фоне скандала, который разгорелся после нахождения в апреле обломков ракеты. При этом официально мотивы подачи заявлений об отставке не раскрываются, пишет Polsat.

"Каждый военный имеет право подать такое заявление, генерал этим воспользовался", — отметили в Генштабе, говоря об увольнении Пиотровского.

Телеканал уточняет, что отставка двух генералов может быть связана с обнаружением обломков ракеты возле города Быдгощ. Тогда министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Пиотровского в халатности и призвал его уволить. По его версии, генерал якобы знал о падении аппарата, но скрыл это. Тем временем оппозиция говорит, что увольнения являются ударом прежде всего для самого Блащака.

Президент Польши Анджей Дуда назначил на пост главы Генштаба Веслава Кукулу, который ранее занимал должность командующего видами вооружённых сил. Оперативным командующим видами ВС Дуда назначил генерала Мачея Клиша, ранее он командовал войсками территориальной обороны Польши.