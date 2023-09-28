Генпрокурор Польши подтвердил, что двух фермеров убила украинская ракета

Генпрокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зёбро подтвердил, что ракета, которая упала на территории страны в ноябре 2022 года и убила двух фермеров, была украинской. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами.

"Проведённое польскими прокурорами расследование показало, что эта ракета была украинской, ещё советской. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", — подчеркнул он.