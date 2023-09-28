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28 сентября, 13:16

Генпрокурор Польши подтвердил, что двух фермеров убила украинская ракета

Генпрокурор Польши Зёбро: Убившая двух фермеров год назад ракета была украинской

Генпрокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зёбро подтвердил, что ракета, которая упала на территории страны в ноябре 2022 года и убила двух фермеров, была украинской. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами.

"Проведённое польскими прокурорами расследование показало, что эта ракета была украинской, ещё советской. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", — подчеркнул он.

При этом Киев, по словам Зёбро, не хочет сотрудничать с Варшавой в расследовании. Он выразил сожаление по этому поводу, отметив, что решение о таком бездействии принято на высоком политическом уровне Незалежной.

Военный политолог объяснил, почему упавшую в Польше ракету признали украинской именно сейчас

Военный политолог объяснил, почему упавшую в Польше ракету признали украинской именно сейчас

Как сообщал Лайф, ранее польские следователи заявили, что упавшая 15 ноября 2022 года в Пшеводуве ракета была запущена с территории Украины. Они указывают на дальность ракеты — от 75 до 90 километров, что исключает её запуск российскими военнослужащими.

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ТАСС / EPA / Wojtek Jargilo

Никита Осипов
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