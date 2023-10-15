Регион

Уведомления отключены

15 октября, 12:26

"Страна расколота пополам": Эксперт рассказал, как может измениться политика Польши после выборов

Блогер "Голос Мордора": Выборы в Польше не повлияют на внешнюю политику страны

Сегодня, 15 октября, в Польше проходят парламентские выборы, исход которых определит дальнейшую внутреннюю политику страны. Автор телеграм-канала "Голос Мордора" назвал это голосование важнейшим для республики.

"Выборы для Польши важнейшие. Именно для Польши, для внутренней политики. На внешнем контуре изменится немногое", приводит слова блогера телеканал "360".

По его словам, в настоящее время за власть борются две партии — правящие правые консерваторы из "Права и справедливости" и проевропейская оппозиция в лице "Гражданской коалиции". Отношение к России у Польши не изменится в любом случае, так как обе партии ненавидят РФ. Эксперт отмечает, что непонятными окажутся и взаимоотношения с Украиной после выборов. Варшава не сможет больше оказывать огромную поддержку Киеву из-за плачевного состояния экономики и финансов.

В настоящее время народ Польши расколот практически пополам, указывает автор телеграм-канала. Жители небольших городов и сёл не приемлют мигрантов и ЛГБТ. Другая часть населения же настроена более прогрессивно, но при этом ненавидит правящую партию, говорит блогер. По словам эксперта, после выборов Польшу ждёт нестабильный период. Скорее всего, начнутся митинги, а может, даже и "цветная революция", которая, впрочем, заведомо обречена на провал.

В Польше испугались гражданской войны

В Польше испугались гражданской войны

Ранее в Польше заявили о планах правящей партии "Право и справедливость" удержать власть силой при поражении на выборах. По словам генерала Петра Пытеля, в этом случае в стране даже могут ввести чрезвычайное положение.

Обложка ©

ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров