"Страна расколота пополам": Эксперт рассказал, как может измениться политика Польши после выборов

Сегодня, 15 октября, в Польше проходят парламентские выборы, исход которых определит дальнейшую внутреннюю политику страны. Автор телеграм-канала "Голос Мордора" назвал это голосование важнейшим для республики.

"Выборы для Польши важнейшие. Именно для Польши, для внутренней политики. На внешнем контуре изменится немногое", — приводит слова блогера телеканал "360".

По его словам, в настоящее время за власть борются две партии — правящие правые консерваторы из "Права и справедливости" и проевропейская оппозиция в лице "Гражданской коалиции". Отношение к России у Польши не изменится в любом случае, так как обе партии ненавидят РФ. Эксперт отмечает, что непонятными окажутся и взаимоотношения с Украиной после выборов. Варшава не сможет больше оказывать огромную поддержку Киеву из-за плачевного состояния экономики и финансов.

В настоящее время народ Польши расколот практически пополам, указывает автор телеграм-канала. Жители небольших городов и сёл не приемлют мигрантов и ЛГБТ. Другая часть населения же настроена более прогрессивно, но при этом ненавидит правящую партию, говорит блогер. По словам эксперта, после выборов Польшу ждёт нестабильный период. Скорее всего, начнутся митинги, а может, даже и "цветная революция", которая, впрочем, заведомо обречена на провал.