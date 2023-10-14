В Польше испугались гражданской войны

В Польше из-за ситуации с парламентскими выборами может разразиться гражданская война. Таким мнением поделился с французским журналом Point экс-президент республики Лех Валенса.

"Ситуация серьёзная. <...> В конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие", — заявил политический деятель, добавив, что такая вероятность просматривается не только в Польше.