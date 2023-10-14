В Польше испугались гражданской войны
Экс-президент Польши Валенса предупредил о риске гражданской войны
В Польше из-за ситуации с парламентскими выборами может разразиться гражданская война. Таким мнением поделился с французским журналом Point экс-президент республики Лех Валенса.
"Ситуация серьёзная. <...> В конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие", — заявил политический деятель, добавив, что такая вероятность просматривается не только в Польше.
Напомним, выборы в Польше состоятся 15 октября. Ранее польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" пообещала отдать под трибунал нынешние власти республики в случае победы на парламентских выборах. В свою очередь генерал ВС республики Пётр Пытель заявил, что правящая партия "Право и справедливость" будет вынуждена удержать власть с помощью армии в случае поражения.
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