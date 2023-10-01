Регион

Уведомления отключены

1 октября, 13:25
4811

В Варшаве прошла масштабная акция оппозиции "Марш миллиона сердец"

<p>Шествие оппозиции "Марш миллиона сердец" в Варшаве. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/beatbuzzreport" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BeatBuzzReport</a></p>

Шествие оппозиции "Марш миллиона сердец" в Варшаве. Обложка © Twitter / BeatBuzzReport

В Варшаве в преддверии выборов в парламент прошёл марш оппозиционной партии "Гражданская платформа". Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Шествие оппозиции "Марш миллиона сердец" в Варшаве. Видео © Twitter / Jack Parrock

Акцию провели за две недели до начала выборов в польский парламент, старт которых назначен на 15 октября. Представители оппозиции обвиняют правящую партию Польши "Право и справедливость" во множественных нарушениях закона и ограничении прав женщин. Название шествия "Марш миллиона сердец".

Названо условие для выхода Польши из Евросоюза

Названо условие для выхода Польши из Евросоюза

Напомним, предыдущая крупная акция польской оппозиции в Варшаве прошла 4 июня. Её организатором стал лидер "Гражданской коалиции" и бывший глава Еврокомиссии Дональд Туск. Марш был призван выразить несогласие с правящей партии Польши.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров