В Варшаве прошла масштабная акция оппозиции "Марш миллиона сердец"

В Варшаве в преддверии выборов в парламент прошёл марш оппозиционной партии "Гражданская платформа". Об этом сообщает телеканал Polsat News.

Шествие оппозиции "Марш миллиона сердец" в Варшаве. Видео © Twitter / Jack Parrock

Акцию провели за две недели до начала выборов в польский парламент, старт которых назначен на 15 октября. Представители оппозиции обвиняют правящую партию Польши "Право и справедливость" во множественных нарушениях закона и ограничении прав женщин. Название шествия "Марш миллиона сердец".