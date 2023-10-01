В Варшаве прошла масштабная акция оппозиции "Марш миллиона сердец"
Шествие оппозиции "Марш миллиона сердец" в Варшаве. Обложка © Twitter / BeatBuzzReport
В Варшаве в преддверии выборов в парламент прошёл марш оппозиционной партии "Гражданская платформа". Об этом сообщает телеканал Polsat News.
Шествие оппозиции "Марш миллиона сердец" в Варшаве. Видео © Twitter / Jack Parrock
Акцию провели за две недели до начала выборов в польский парламент, старт которых назначен на 15 октября. Представители оппозиции обвиняют правящую партию Польши "Право и справедливость" во множественных нарушениях закона и ограничении прав женщин. Название шествия "Марш миллиона сердец".
Напомним, предыдущая крупная акция польской оппозиции в Варшаве прошла 4 июня. Её организатором стал лидер "Гражданской коалиции" и бывший глава Еврокомиссии Дональд Туск. Марш был призван выразить несогласие с правящей партии Польши.