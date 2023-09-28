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28 сентября, 09:50

Названо условие для выхода Польши из Евросоюза

Экс-лава Евросовета Туск: Польша покинет ЕС, если в стране не сменится власть

Польша вскоре покинет Евросоюз, если в республике не сменится власть на парламентских выборах, которые пройдут 15 октября. Такое заявление сделал бывший глава Евросовета, а ныне лидер польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.

"15 октября или мы выведем PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость". — Прим. Лайфа), или PiS выведет нас. Из Евросоюза", — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. Согласно результатам опросов, рейтинги правящей уже восемь лет консервативной партии PiS ("Право и справедливость") под предводительством Ярослава Качиньского на фоне инфляции упали с 50% до 35%. Тем временем поддержка главного противника — оппозиционной партии "Гражданская платформа" во главе с Туском — достигла уже под 30%. К слову, ранее оппозиция Польши пообещала отдать под трибунал власти страны при победе на выборах.

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Наталья Исакова
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