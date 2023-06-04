Польская оппозиция проведёт 4 июня крупный марш протеста в Варшаве

В Варшаве оппозиция планирует провести марш протеста 4 июня. Организатором выступает лидер "Гражданской коалиции" и бывший глава Еврокомиссии Дональд Туск.

Акция пройдёт в знак несогласия с правящей в Польше партией "Право и справедливость". Максимальное число участников в заявке, поданной в мэрию, — сто тысяч. Дата 4 июня выбрана потому, что в этот день в 1989 году в Польше состоялись первые "частично свободные" парламентские выборы после Второй мировой войны.

Как заявил Туск, тысячи людей должны громко сказать этой власти, что они не отдадут конституцию и не позволят, чтобы у них украли демократию и их права, нужно вместе выступить против "дороговизны, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую европейскую Польшу".

Лидеры других оппозиционных движений решили примкнуть к данной акции, поскольку предполагают, что парламентская комиссия по изучению "российского влияния" на безопасность Польши, закон о создании которой подписал президент Анджей Дуда, будет устранять конкурентов от участия в выборах.

"Мы хотим быть с теми, кто хочет свободных выборов", — так лидер "Польши 2050" Шимон Головня обозначил своё участие в марше.